Incendio in un noto ristorante di Gragnano, nella frazione di Castello. Le fiamme sono divampate in serata mentre i clienti erano intenti a cenare. Si è scatenato il fuggi fuggi generale, mentre il locale è finito devastato. Sul posto sono giunte le Forze dell’ordine e almeno quattro camion dei Vigili del Fuoco che hanno a lungo cercato di domare l’incendio, riuscendoci dopo ore. Fino a quasi mezzanotte le operazioni di spegnimento erano ancora in corso mentre si segnalano tre persone ferite da ustione, portate in ospedale al San Leonardo di Castellammare. Secondo quanto appreso non sarebbero gravi.

Solo dopo le operazioni di spegnimento, si potrà capire cosa sia accaduto e se le fiamme siano partite dalla cucina o da altri luoghi. Una serata di panico con un noto ristorante andato distrutto.