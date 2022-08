Incendio distrugge lo yacht di Paolo Scudieri, il patron della Adler di Ottaviano

Distrutto dalle fiamme lo yacht Aria SF, 45 metri di lunghezza, alla fonda a Cala Saona sulla costa ovest di Formentera alle Baleari. L’imbarcazione di proprietà di Paolo Scudieri, a capo del gruppo Adler di Ottaviano, stava compiendo il suo primo viaggio. A bordo nove passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti illesi. Aria SF aveva lasciato i cantieri dell’italiana ISA Yachts appena un mese fa e avrebbe dovuto debuttare al Cannes Yacht Festival in settembre, scrive il sito specialistico Superyacht Times. Aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra. Si ignorano le cause dell’incendio.

Secondo i media spagnoli, il primo allarme è scattato verso le 17 di giovedì. I due membri dell’equipaggio inizialmente si sono trattenuti a bordo cercando di soffocare le fiamme ma alla fine hanno dovuto abbandonare la nave. Il gruppo Adler fondato a Napoli da Achille Scudieri nel 1956 oggi è il primo produttore italiano di imbottiture per veicoli: sistemi per il comfort acustico e termico e rivestimenti e pannelli per portiere e tappeti interni.