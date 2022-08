In vacanza per Ferragosto, 22enne muore nello schianto in moto

La gioia di una giornata al mare con i ragazzi della sua età si è trasformata in tragedia. Giovanni Alfano, di soli 22 anni, è morto in un incidente stradale sulla litoranea di Eboli, dove si era recato per trascorrere il Ferragosto insieme agli amici. Prima di pranzo la sua moto è finita contro un’auto. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine lo schianto è risultato fatale per il giovane motociclista. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sull’incidente è aperta un’inchiesta che avrà il compito di accertare le responsabilità. La salma è sequestrata e trasferita all’obitorio di Battipaglia. Gragnano è sotto choc per l’ennesima funesta notizia che ha rattristato tutto il mondo giovanile in giornate solitamente gioiose per ogni famiglia.