In fiamme un tir carico di pomodori lungo la statale Ofantina bis. L’incendio si è verificato al Km. 354,100 nel territorio del comune di Lioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Il rogo ha interessato un semirimorchio che trasportava cassoni di pomodori. In supporto alla squadra di Lioni, la sala operativa del Comando Provinciale ha inviato anche quella del distaccamento di Montella. Il tempestivo intervento ha permesso di spegnere le fiamme. Complicate le operazioni per spostare il carico. Rallentamenti al traffico si sono registrati durante le operazioni di soccorso.

Ancora disagi, dunque, provocati da uno dei mezzi che in questo periodo trasportano pomodori per le conserve. Proprio quello dall’Agrovesuviano alla Puglia è uno dei tragitti più percorsi. In questo c’è l’incendio, altre volta si sono verificati perdite di carico e altri tipi di incidenti.