Raggiunto da tre colpi di pistola esplosi da uno sconosciuto mentre era sotto casa della sua fidanzata. Il fatto e’ accaduto la scorsa notte in via Scarpetta, nel quartiere napoletano di Ponticelli. Il ferito e’ un giovane di 25 anni. Sulla vicenda indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Napoliche, giunti sul posto con la scientifica, hanno rinvenuto a terra otto bossoli. Secondo quanto riferito agli investigatori il giovane era in macchina con la fidanzata quando all’improvviso e’ comparso uno sconosciuto che ha aperto il fuoco. Tre colpi hanno raggiunto il 25enne che e’ stato subito soccorso e portato al vicino ospedale “Villa Betania” e da qui trasferito al “Cardarelli”: non e’ in pericolo di vita.

Si tratta di un altro fatto di sangue che ha scosso il quartiere periferico di Ponticelli, tornato alla ribalta come scenario di diversi fatti delittuosi: solo un mese fa e’ avvenuto un duplice omicidio, con la morte di un operaio che non era il vero obiettivo dell’assassino.