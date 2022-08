In arrivo 550 euro per i lavoratori: come difendersi dalla crisi e dagli aumenti

La crisi economica continua ad incalzare e le prime a soffrire dei continui aumenti sono proprio le famiglie italiane. Sempre più italiani, infatti, non riescono ad arrivare a fine mese e per questo sono numerose le famiglie che aspettano un aiuto dallo stato per riuscire a migliorare le condizioni di vita. Tanti sono stati i bonus introdotti dal governo per ridurre il carovita come il bonus casalinghe, bonus bollette di 300 euro, quello per i lavoratori da 250 etc.

Un nuovo indennizzo

L’Istituto INPS ha, infatti, chiarito le indicazioni per il pagamento di questa nuova indennità economica a favore dei lavoratori dipendenti dal valore di 550 euro. Per poter ottenere tale bonus una tantum dal valore di 550 euro bisogna rispettare una determinata modalità di compilazione e di invio della domanda all’INPS, al fine di attestare i requisiti e le condizioni obbligatorie per ottenere tale indennità economica.

Per far pronte alle grandi difficoltà legate al caro bollette e l’aumento esponenziale dei prezzi relativi a prodotti e servizi, i lavoratori stanno tirando un respiro di sollievo grazie ad un recente aumento della busta paga e alle indennità economiche di sostegno al reddito. Dopo il bonus da 200€ ecco che arriva dal Governo una nuova indennità da 550 euro, che potrà tuttavia essere percepita esclusivamente da parte di quei lavoratori che svolgono un’attività di lavoro parziale a tempo ciclico verticale.

I requisiti e come richiedere il nuovo indennizzo

Ti starai chiedendo a questo punto come fare per ottenere questo proficuo indennizzo. Ecco per te i requisiti per accedere a tale sostegno economico. Innanzitutto, tale beneficio spetterà esclusivamente ai lavoratori inquadrati come dipendenti di aziende private. Il secondo importante requisito è che bisogna dimostrare di non essere titolari dell’indennità di disoccupazione Naspi.

Occorre anche precisare che l’indennità economica di 550 euro non potrò essere erogata nei confronti di quei cittadini che attualmente risultano essere percettori di un trattamento previdenziale oppure che svolgono un’attività di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda le modalità per ricevere l’indennità economica di 550 euro, l’INPS ha specificato e chiarito le procedure legate alla compilazione e all’invio della domanda per ricevere il bonus. Sarà possibile ottenere il pagamento dell’indennità economica una tantum a seguito dell’apposita domanda che dovrà essere inviata esclusivamente attraverso la modalità telematica, facendo riferimento ai soliti canali tradizionali dell’Istituto, ovvero: il servizio online presente sul sito INPS, il servizio di Contact center e gli enti di patronato.

fonte topicnews.it