Impenna in moto tra i bagnanti: «Liberare le spiagge dagli incivili»

Ischitella, moto sfreccia e impenna a tutto gas tra i bagnanti. Borrelli: «Straordinario esempio di irresponsabilità, sia identificato e sanzionato come merita. Sulla spiaggia di Ischitella un centauro, per dare prova della sua straordinaria irresponsabilità, decide di sfrecciare con la moto a tutto gas tra i bagnanti compiendo anche evoluzioni su una sola ruota. Il tutto tra l’incredulità dei presenti.

«La scena è stata ripresa da diversi telefonini e mi auguro che prima possibile si riesca a risalire all’autore di quella che non considererei affatto una bravata bensì un comportamento assolutamente pericoloso per l’incolumità di tutti coloro che hanno avuto la sventura di presentarsi in spiaggia nello stesso momento di questo campione di stupidità. Una condotta che merita di essere sanzionata severamente. Le spiagge devono essere liberate da violenti, incivili e centauri da strapazzo». Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video.