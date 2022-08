In questo periodo così complicato, un bonus è proprio quello che ci vorrebbe per riuscire a rientrare con tutte le spese: scopriamo insieme cosa possiamo fare Tornati dalle vacanze, abbiamo dovuto tutti fare i conti con l’aumento delle bollette. In questo periodo, un po’ tutti stiamo annaspando per riuscire a far quadrare i conti e un aiuto economico è proprio quello di cui avremmo bisogno per affrontare questo momento complicato.

C’è tempo fino al 9 settembre 2022 per inviare la domanda online di esonero contributivo del 100% riconosciuto con il cosiddetto bonus tour operator. L’agevolazione fiscale si può richiedere esclusivamente agli stipendi erogati da aprile ad agosto di quest’anno. Di cosa si tratta? Consiste in un esonero contributivo del 100% rivolto appunto ai tour operator e alle agenzie di viaggio. Il beneficio è fruibile fino al 31 dicembre e spetta per un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, nel periodo di competenza aprile – agosto 2022. I datori di lavoro che hanno diritto ad ottenerlo sono quelli contraddistinti dal codice ATECO 79.

Bonus: se non lo richiedi subito lo perderai

L’INPS ha già provveduto ad attribuire loro il codice di autorizzazione che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

L’esonero contributivo è riferito esclusivamente agli stipendi erogati da aprile ad agosto 2022 ed è applicato a tutti i contratti di lavoro dipendente, anche in apprendistato. I datori di lavoro interessati alla fruizione della misura devono presentare domanda entro il prossimo 9 settembre 2022, inoltrando la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza online “AT_2TER”. Lo troviamo disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sul sito ufficiale dell’INPS.

Possono inviare l’istanza solamente i datori di lavoro che entro il 30 giugno scorso hanno ricevuto dall’INPS il codice “2J” complicando il modulo “AT_2TER”.

Per farlo, però, bisogna fornire le seguenti informazioni: codice fiscale, matricola aziendale, dimensioni aziendali, l’allentare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, forza aziendale media per il periodo che va ad aprile ad agosto 2022 e infine la dichiarazione sul contratto collettivo applicato.

