Iervolino smentisce tutti: “Non sarò candidato”

“Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni politiche, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente infondato”. Lo afferma il patron della Salernitana Danilo Iervolino, del quale si era fatto il nome per una possibile candidatura nelle liste di Forza Italia in Campania alle prossime politiche. “Io mi candido – dice – solo ad essere il più benvoluto presidente della Salernitana. Questa è la cosa più importante per me e la mia unica e vera aspirazione”. Conclude l’imprenditore di Palma Campania, patron della Salernitana ma da sempre tifosissimo del Napoli.

Intanto il Pd

“Ringrazio la comunità del Partito democratico per la fiducia e la funzione che mi sono state riconosciute, alla quale cercherò di assolvere come sempre dando tutta me stessa”. Lo scrive sui social Valeria Valente, senatrice uscente del Pd che sarà ricandidata al Senato in Campania alle spalle del ministro della Cultura Dario Franceschini.

“Oggi più che mai sento di avere la forza e l’entusiasmo necessarie per dare un contributo ad una grande affermazione del Pd e del centro sinistra – prosegue Valente – Occorrerà lottare strada per strada, città per città, spiegare il nostro programma e la nostra visione del Paese e dimostrare che dietro gli slogan della destra si celano disegni dannosi e pericolosi per l’Italia. Per questo abbiamo il dovere morale e civile, prima ancora che politico, di iniziare subito questa grande battaglia. Di accettare la sfida senza alcun timore, lasciando a casa le copie dei sondaggi e portando con noi le idee, la passione e tutta la forza di cui disponiamo”.