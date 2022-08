Giù dal quarto piano, Lella muore in ospedale a 15 anni

E’ morta all’ospedale di Caserta una 15enne che la notte tra domenica e lunedi’ e’ precipitata dal quarto piano della sua abitazione, a Pignataro Maggiore. L’adolescente viveva con la madre, e dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della Compagnia di Capua, sembra che si sia suicidata, lanciandosi dal balcone in un momento in cui la madre era impegnata in alcune faccende. Lo schianto sul terreno le ha provocato la rottura della milza; e’ stata operata d’urgenza a Caserta ma non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda e’ intervenuto il sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca. “Le energie si spengono – ha scritto Magliocca su Facebook – le speranze si affievoliscono sempre piu’ lasciandoci inermi e vuoti di fronte alle situazioni alle quali non sappiamo piu’ dare alcuna risposta: tutto diviene sgomento e buio svilendo la totalita’ dell’essere. Questa e’ la disperazione. So cosa hai provato. Bisogna solo essere fortunati in certe situazioni. Ciao Lella. Non ti conoscevo. Un abbraccio forte da parte di tutti noi. Sii felice lassu'”.