Gianluca è morto nel giorno di Ferragosto. Nel giro di tre mesi, un male crudele ha preso il sopravvento, spegnendo per sempre il suo sorriso: Gianluca Cati è morto all’età di 29 anni. Era un calciatore. Cresciuto nel settore giovanile del Brindisi, giocava nel Real Metapontino, che milita in serie D. Ha indossato, fra le altre, le maglie di Montalbano, Castellaneta, Pisticci, Aurora Marcona, Moliterno, Montalbano.

Tutto il calcio pugliese è in lutto. Un ex compagno di squadra lo ricorda così: “Ci siamo conosciuti grazie ad un pallone, c’è stata amicizia tra di noi, ricordo ancora dopo gli allenamenti mi invitavi a casa con la tua gentilezza per farci due chiacchiere. Sei sempre stato solare, era impossibile volerti male ed è incredibile che oggi sia qui a scrivere queste parole. Sono quelle notizie che mai vorresti sentire, ancora non ci credo”.