Gas, adesso il prezzo supera i 246 euro – grandi rischi per l’inverno

Nuovo balzo del gas che si porta a 246,5 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre salgono dell’11,99%, mentre sulla piazza di Londra le quotazioni del metano salgono del 16,38% a 492 penny per unità termica (Mbtu). Su base annua il rialzo è pari al 250% ad Amsterdam e al 188,33% a Londra. Per arrivare al picco segnato finora bisogna tornare allo scorso 8 marzo, quando il metano si era portato a 247,69 euro al MWh in giornata per chiudere poi a 184,24 euro. Sulla piazza di Londra invece il prezzo massimo segnato finora è stato di 452,99 penny per Mbtu dello scorso 27 luglio, con una chiusura a 422,93 penny.

L’impatto della siccità

Non è più, o non solo, la guerra a far salire i prezzi delle materie prime e dell’energia. Gli eventi atmosferici sono ora al centro dell’attenzione. In particolare l’estate torrida che prosciuga i fiumi. La siccità rende più caro il trasporto dei combustibili.