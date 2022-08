Furgone in fiamme sull’A16, il fuoco si estende alla vegetazione

In fiamme un furgone in autostrada durante il transito e il fuoco si propaga anche alla vegetazione circostante. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti sull’A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Mirabella Eclano in direzione Canosa. Due le squadre intervenute, una dalla sede centrale di Avellino e una dal distaccamento di Grottaminarda, che hanno spento le fiamme del veicolo e delle sterpaglie limitrofe, mettendo in sicurezza l’area. Chiusa al traffico la corsia in direzione Puglia. Durante le operazioni di spegnimento si sono formate lunghe code.

Ancora un rogo, dunque, in un tratto che sembra veramente diabolico dal punto di vista degli incendi. Almeno una volta a settimana, infatti, su quel tragitto c’è qualche veicolo che finisce in fiamme.