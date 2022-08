Flavio di Pompei morto all’acquapark, l’autopsia: “Ha battuto la testa”

Il piccolo Flavio avrebbe battuto la testa accidentalmente contro la struttura dello scivolo. E’ uno degli aspetti emersi dall’autopsia effettuata oggi sul corpo del 12enne di Pompei deceduto sabato in un acqua park di Battipaglia. I primissimi elementi raccolti dal medico legale, quindi, confermerebbero la tesi sostenuta dagli investigatori nelle ore successive al decesso. Il 12enne aveva avvertito un malore pochi istanti dopo essersi lanciato da uno scivolo. Una volta arrivato in acqua si era sentito poco bene ma era riuscito comunque ad uscire dalla piscina. Poco dopo, però, le sue condizioni sono precipitate, rendendo vani anche i soccorsi.

Nei giorni scorsi la comunità di Pompei si è stretta intorno alla famiglia che gestisce un noto panificio in Via Nolana. Anche il sindaco ha espresso il suo cordoglio. Dunque dovrebbe esserci una tragica fatalità dietro la morte del piccolo. Da capire se qualcuno avrebbe potuto fare qualcosa per evitarla.