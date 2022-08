Quattro arresti dei carabinieri nel Napoletano, tra cui quello di un minorenne, per spaccio di droga. Uno spacciatore lituano di 33 anni e’ stato ammanettato ad Afragola. L’uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato notato in strada da una pattuglia per un atteggiamento guardingo ed e’ sttao perquisito. In tasca aveva solo poche dosi di eroina e cocaina, per un peso complessivo di due grammi, e 1.500 euro in contanti. Ivan Gusev ora deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio ed e’ in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

A Caivano arrestata per lo stesso reato Angela Bagnoli, 47 anni, gia’ nota alle forze dell’ordine, che ha incrociato militari dell’Arma di pattuglia e ha subito tentato la fuga in auto, lanciando via un marsupio; bloccata e poi perquisita, non prima di aver recuperato anche il borsello, e’ stata trovata in possesso di 8,6 grammi di crack e 13 di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Ora e’ nel carcere a Pozzuoli, in attesa di giudizio. Proprio a Pozzuoli presi due pusher, Francesco Ilardo, 34 anni, e un ragazzo che ha appena compiuto 16 anni.

I carabinieri erano appostati in via Parini di notte, e hanno identificato due ‘clienti’ e poi fermato il trentaquatrenne in compagnia del minore a bordo di uno scooter. Nelle tasche dell’uomo, 6 dosi di cocaina mentre il 16enne e’ stato trovato in possesso di 27 dosi della stessa sostanza. Nella sella dello scooter anche 190 euro in banconote di piccolo taglio. Il minorenne e’ stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei mentre il 34enne e’ stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.