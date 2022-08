Figli minorenni, Bonus da 300 euro per le famiglie

Spunta un nuovo aiuto per le famiglie con i figli minorenni a carico. Si tratta di un aiuto sicuramente prezioso ma scade il 22 settembre e quindi è importante capire subito di cosa si tratta e come beneficiarne. Le famiglie con figli a carico stanno patendo molto questa situazione economica così grave. Gli introiti sono sempre più bassi e precari e l’arrivo della recessione rischia di mettere in ulteriore difficoltà a tante famiglie italiane.

Un aiuto importante per i figli a carico

Ma è l’aumento del costo della vita a pensare tanto e così quando si hanno i figli a carico minorenni tutto diventa più pesante e più costoso.

Per chi ha i figli a carico c’è l’assegno unico universale che però chiaramente non basta alle famiglie. ma adesso arriva questo nuovo bonus da €300 che è importante capire. Il fatto è che con l’arrivo dell’assegno unico universale quasi tutti i bonus che c’erano prima sono stati cancellati e quindi logicamente gli aiuti per le famiglie sono pochi. Tuttavia questo nuovo bonus di €300 è sicuramente un aiuto prezioso.

In realtà i bonus per la famiglia sono pochi e vanno sfruttati

Come sappiamo i bonus sociali più importanti ormai provengono proprio dalle regioni. Infatti sono proprio le regioni ad aiutare spesso le situazioni di particolare bisogno. Questo bonus di €300 proviene proprio dalla regione Toscana. Infatti la regione Toscana ha messo in campo 5,5 milioni di euro per gli aiuti alle famiglie che devono mandare i figli a scuola. Infatti questo bonus si chiama proprio pacchetto scuola. Col pacchetto scuola si potranno comprare i libri scolastici, il materiale per gli studenti e servizi vari.

Tante opportunità cumulabili con l’assegno unico

Ma non è soltanto la Toscana ad aver messo in campo questo bonus scuola. Infatti praticamente tutte le regioni italiane stanno mettendo in campo borse di studio per le famiglie con ISEE basso. In particolare per quanto riguarda il bonus scuola della Regione Toscana si può rientrare se si ha un ISEE entro i 15.748,78 €. Questi bonus dedicati alla scuola sono veramente fondamentali e la regione Lombardia ne eroga uno che può arrivare addirittura a 2.000€ in alcuni casi.

fonte ilovetrading.it