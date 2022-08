Figli a carico, nuovo Bonus una tantum da 350 euro

Arriva un bonus molto importante che può essere richiesto in determinate condizioni e che vale 350€ al mese. Come sappiamo la condizione delle famiglie italiane è veramente dura e pesante. Infatti tante famiglie non ce la fanno proprio ad arrivare a fine mese con gli aumenti del costo della vita e con lavori sempre più poveri e sempre più precari.

Bonus per chi ha i figli a carico

Quindi è normale che le famiglie cerchino dei nuovi bonus da associare all’assegno unico universale.

Vediamo come questo bonus da €350 per i figli a carico possa essere un aiuto concreto e anche molto importante. Sono tante le spese per i figli e le spese maggiori si hanno proprio quando i figli sono più piccoli. Anzi è proprio il momento dell’arrivo di un bebè che si devono affrontare spese veramente pesanti. Quindi questo bonus erogato dall’INPS e dai comuni italiani diventa veramente prezioso. La domanda per avere questo bonus va fatta al comune ma poi il comune la girerà all’INPS.

Un bonus che aiuta chi è più in difficoltà

Sarà l’Inps ad erogare ben 350€ al mese per ben 5 mesi. Questo ausilio molto prezioso si chiama assegno di maternità comunale. Quindi la mamma potrà avere €350 al mese se sia da sola. Questo bonus è molto importante perché sono proprio le donne che devono avere un figlio da sole quelle che sicuramente si trovano in una situazione particolarmente dura e pesante. Quindi la donna deve essere una donna single e deve avere ISEE entro i 17.747,58€. Inoltre le donne per poterlo richiedere devono essere disoccupate. Quindi la donna deve essere disoccupata e non deve percepire neppure l’indennità di disoccupazione.

Come ottenere questo e gli altri bonus

A queste condizioni potrà avere il bonus da €350. Sicuramente parliamo di un bonus sociale importante perchè va ad aiutare le mamme che vivano una condizione particolarmente delicata. Ma ora anche le regioni mettono in campo aiuti per la famiglia e sono i bonus scuola per le famiglie con ISEE basso. Questi bonus sono preziosi perchè agevolano le spese della scuola che sono pesantissime. Questi aiuti sono sempre cumulabili con l’assegno unico universale e quindi sono ancora più preziosi per chi abbia i figli a carico.

