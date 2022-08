Ferragosto di fuoco e Napoli e provincia: una settimana con 40 gradi e bollino rosso

Per Napoli si prospetta un ferragosto di fuoco. Anche nelle prossime settimane, il caldo non lascerà la sua presa sulla Campania e nel weekend antecedente al ferragosto, le previsioni assicurano temperature che toccheranno i 37°. In assoluto, nella giornata di domenica 7 agosto, già contrassegnata da bollino rosso nelle città di Roma, Napoli e Palermo, gli esperti raccomandano prudenza per chi deciderà di esporsi ai raggi solari nelle ore di punta della giornata, che sia in spiaggia o in città.

Potranno dirsi più fortunate le città del centro-nord, che godranno di un clima “più mite” almeno per i prossimi 15 giorni. Al sud e nelle isole maggiori, invece, si sfioreranno anche i 40 gradi durante le ore più calde, a causa dell’Anticiclone africano che non lascerà presto la nostra penisola.