FdI, mentre Terzigno protesta Poggiomarino è decisa: “Sosterremo i candidati”

“Basta polemiche, lavoriamo sodo per il partito ed andiamo a vincere”. In questo caldo agosto pre- politiche prende la parola Giuseppe Orefice, membro segreteria provinciale e commissario cittadino di Poggiomarino, paese suo natìo in cui ora fa il consigliere di maggioranza e in cui negli anni passati è stato il primo a far conoscere il partito meloniano, militandone nelle fila dalla prima ora. ” Le analisi, le polemiche, le dichiarazioni personali sono da fare prima o dopo la campagna elettorale, ma durante no. Durante è irrispettoso verso chi ha preso decisioni importanti, verso chi concorre in Parlamento nel nome del nostro partito. È tempo di pensare al nostro simbolo, alla nostra bandiera. Poggiomarino scende in campo a favore dei candidati scelti dal nostro leader Giorgia Meloni”.

“La mia sezione, la mia gente supporterà le candidature scelte dal partito Fratelli d’Italia ed è felice di aiutare gli amici Marta Schifone, Gabriella Peluso, Michele Schiano, da sempre amico mio, presente nella nostra sezione e vicino ai poggiomarinesi. Solo così i nostri territori saranno rappresentati in Parlamento” chiosa Orefice. Il riferimento è alle tante proteste arrivate per la candidature, l’ultima dalla vicina Terzigno.