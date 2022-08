Famiglie con figli, ok al Bonus da 2000 euro – LA DOMANDA

In questo periodo le famiglie con i figli a carico sono sempre più in difficoltà. Infatti se è vero che tutte le famiglie stanno patendo duramente questo gravissimo aumento dei costi è vero anche che quando si hanno i figli a carico le spese non finiscono mai e giustamente le famiglie sono sempre alla ricerca di bonus.

Per le famiglie con i figli a carico c’è l’assegno unico universale. L’assegno unico universale è certamente un bell’aiuto tuttavia eroga cifre piuttosto basse che sicuramente male si consigliano con l’aumento generale dei costi della vita.

Un bonus ricco da chiedere

Ma adesso arriva un bonus ricco da addirittura 2000 euro che va a sostenere proprio delle famiglie che sono in particolare difficoltà.

Ben 2.000 euro di bonus sono sicuramente una cifra importantissima e questo bonus è erogato proprio per tutte quelle famiglie che abbiano una fragilità in più. Infatti per avere il bonus di €2000 per i figli c’è bisogno che ci sia di mezzo la legge 104 e la disabilità. In questi casi si possono avere 2.000 euro con la domanda entro il 30 settembre 2022. Quando nella famiglia ci sono dei figli a carico con disabilità tutto diventa estremamente più costoso.

Come ottenere questa cifra importante

Anche organizzare la vita di tutti i giorni diventa molto più complesso e chiaramente la famiglia subisce il peso dei problemi della gestione della disabilità che si va a sommare al peso dell’inflazione. Sicuramente una situazione pesante e non facile. Infatti quando c’è un figlio disabile spesso c’è anche bisogno dell’assistenza domiciliare per evitare di porre dei rischi oppure che gli manchi qualcosa. Questo ricco bonus dei 2000 euro per i figli disabili va richiesto entro il 30 settembre 2022 e la regione che lo ha messo in campo è la regione Val d’Aosta.

Gli altri delle altre regioni

Attenzione però perché bonus per i figli disabili sono disponibili anche a livello nazionale erogati a cura dell’INPS ma sono anche disponibili a livello regionale perché messi in campo da altre regioni italiane. Si tratta sicuramente di aiuti veramente preziosi e che possono fare la differenza in queste situazioni così precarie e delicate. Per chi vive in Valle D’Aosta è molto importante richiedere questo aiuto ma anche per chi vive nelle altre regioni italiane è importante verificare concretamente quali occasioni di risparmio ci sono.

