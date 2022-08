Famiglie, arriva un nuovo bonus straordinario da 1000 euro

Arriva un bonus particolarissimo che si può richiedere entro il 16 settembre e vale addirittura €1000. I bonus sono diventati veramente fondamentali in Italia perché la situazione delle famiglie è sempre più precaria. In Italia un lavoratore su quattro percepisce meno del reddito di cittadinanza e con l’ondata di chiusure aziendali previste per l’autunno la situazione potrebbe realmente precipitare.

Il nuovo bonus etico da 1000 euro

Mentre alcuni criticano la logica dei bonus la definiscono assistenziale gli economisti sostengono che l’Italia deve prepararsi ad una durissima batosta e che le misure sociali devono essere ampiamente potenziate fino ad arrivare addirittura al reddito di base universale. Questa misura infatti fino a poco tempo fa era considerato utopistica, ma ormai si è capito che potrebbe diventare assolutamente indispensabile. Ma vediamo questo bonus da €1000 che si può richiedere anche senza ISEE ma tassativamente a partire dal 16 settembre. Questo bonus da €1000 potrà essere richiesto direttamente al comune senza neppure bisogno di presentare l’ISEE.

Domanda dal 16 settembre

La domanda si potrà fare soltanto a partire dal 16 settembre 2022. A mettere in campo questo bonus ci ha pensato il Comune di Bologna creando un budget di oltre 5 milioni di euro. Quindi questo aiuto è una forte agevolazione per consentire ai cittadini di comprare biciclette a pedalata assistita oppure cargobike. Ma questo aiuto va anche ad agevolare il Bike Sharing e anche il Car Sharing. Quindi il bonus di €1000 servirà proprio per spingere i cittadini verso la cosiddetta mobilità sostenibile. Quindi il bonus di €1000 potrà andare a tutti coloro i quali abbiano un accordo con il Mobility Management del Comune di Bologna. In sostanza basta aver comprato un veicolo Green successivamente al 28 giugno del 2022 per poter avere lo sconto.

Come funziona il Bonus: le cifre

Il rimborso sarà da €500 a €1000. Quindi attraverso questo bonus si potranno avere da €300 a €500 se si è comprata una bicicletta elettrica mentre si avranno da €500 €1000 se si è comprata una cargo bike. Per poter accedere a questo bonus si dovranno presentare tutti i documenti che comprovano l’acquisto del veicolo Green e soprattutto si dovrà fare domanda sulla piattaforma online a partire dal 16 settembre 2022. Ma la cosa fondamentale è che il bonus si potrà avere soltanto per i veicoli effettivamente green e soltanto se si dimostra che l’acquisto è avvenuto dopo il 28 giugno 2022.

fonte ilovetrading.it