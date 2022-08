Tutto pronto per dare spazio alla musica, cultura e pittura con la serie di eventi che si terranno a Terzigno fino ad ottobre. Partono dal prossimo weekend, del 27 e 28 agosto, con il Festival musicale in Piazzetta Miranda, gli eventi del Progetto “Dal MATT ad Emblema, cultura, musica e pittura”.

Il primo meraviglioso evento musicale di Sabato 27 con il concerto ispirato a Enrico Caruso, dal titolo “Analisi di una Leggenda” con pianista e tre tenori del coro del Teatro San Carlo, Domenica 28 invece, la “Grande Musica”, con un viaggio tra le più belle pagine della musica lirica strumentale, classica napoletana e da film.

La kermesse vedrà poi il grande ritorno di Giancarlo Cattaneo (Radio Montecarlo) e Maurizio Rossato (Radio Deejay) nei giardini del Museo Archeologico di Terzigno (MATT) per la Terza Edizione di Parole Note Live, con l’emozionante spettacolo “Quelli che siamo”, un nuovo dialogo tra musica e poesia.

A seguire, nell’incantevole struttura del Museo Emblema si terrà la “Mostra D’Essenza” con l’esposizione di opere e lavori artistici prodotti dagli studenti per il Concorso artistico, che si terrà nel mese di settembre nelle scuole del Territorio. Verrà prodotto un catalogo che verrà presentato all’inaugurazione della Mostra del 2 ottobre, che resterà aperta per le visite gratuite fino alla Domenica successiva del 9 ottobre.

Il premio

Proprio il 9 ottobre ci sarà anche il ritorno dello storico “Premio Salvatore Emblema” che promuove le eccellenze del Territorio. Evento serale al Museo MATT per la consegna del Premio Emblema che si muove, sin dalla sua prima edizione del 2011, su due direttrici: arte e formazione, per far comprendere il valore della “Trasparenza”: concetto fondamentale che ha segnato, in maniera fondamentale, la ricerca di Salvatore Emblema.

“Una notte al Museo” è il titolo delle visite teatralizzate alla Mostra Archeologica “Pompei oltre le mura” allestita presso il MATT dove riprenderanno vita i personaggi del passato, con degustazioni di cibo ispirato alla cucina di epoca romana. Questi spettacoli, che si terranno nelle serate dal 6 al giorno 8 ottobre, con tre repliche ogni sera, sarà preferita la prenotazione per meglio distribuire gli spettatori nei nove spettacoli in replica.

Tutti gli eventi, ad ingresso gratuito, sono promossi dal Comune di Terzigno, con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli.