Due incidenti nella città vesuviana, il sindaco: “Ora basta stare al telefono mentre si guida”

“Due incidenti dovuti a due distrazioni, presumibilmente dall’ uso del telefono o di whatsapp dei conducenti delle due automobili mentre guidavano le auto. Per fortuna solo danni alle cose, abbattuti paletti parapedonali a Via Salute e divelto un muro all’ incrocio di Via Cardano con Via Campitelli. Ma se invece dei danni alle cose questi incidenti avessero provocato danni a persone cosa sarebbe successo ai conducenti delle due auto…..???”. A scriverlo il sindaco di Portici, Enzo Cuomo.

“Molti di noi sono un poco indisciplinati alla guida delle auto e questi incidenti ma soprattutto i rischi di provocare danni a persone dovrebbero indurci a riflettere.

Per la cronaca, l’ auto che ha fatto strike dei paletti a Via Salute è finita rintracciata con la videosorveglianza e la persona che la conduceva denunciata anche per danni”.