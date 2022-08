Due finanzieri napoletani salvano bagnante che ha un malore a mare

Salvataggio in mare di un anziano che ha avvertito un malore improvviso in uno dei posti più belli della Calabria. A salvarlo due agenti della finanza originari di Napoli in servizio presso il comando provinciale di Crotone che stavano trascorrendo qualche ora di svago con la famiglia in località le Castella a Isola Capo Rizzuto. I due hanno subito notato che L’anziano era privo di sensi e aveva la testa riversa in acqua. Subito si sono tuffati per soccorrerlo. Con non poca difficoltà lo hanno portato a riva chiedendo L intervento di un’ ambulanza e di un medico. Grazie al loro intervento le conseguenze per l’uomo non sono state gravi.

Una donna è invece morta annegata ieri a Lido dei Pini, sul litorale romano. I carabinieri della stazione Lavinio-Lido di Enea sono intervenuti in uno stabilimento balneare dove il mare aveva riportato a riva il cadavere. La donna è stata identificata in una 85enne residente a Milano. Dalle indagini dei carabinieri, è emerso che l’anziana si trovava nella spiaggia libera adiacente allo stabilimento ed era entrata in mare per fare il bagno.