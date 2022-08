Travolte da un automobilista mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Un incidente in pieno centro, in via Sacra, a Pompei, nei pressi del commissariato di polizia. È accaduto nella serata di giovedì, mentre impazzava la movida che tutte le sere d’estate affolla la città mariana, e d’inverno agita le notti dei pompeiani durante i weekend, con risse e pestaggi di minorenni. La sicurezza a Pompei è uno dei problemi che le forze dell’ordine non riescono a risolvere. E nemmeno l’amministrazione cittadina riesce a imporre la Ztl, almeno in quelle difficili ore della movida, per tutelare quantomeno i pedoni. Le due donne travolte mentre stavano attraversando la strada sono state trasportate all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Per fortuna non hanno riportato gravissimi traumi, ma l’impatto subito è risultato forte.

Sui social si chiede di riattivare in quella zona le limitazioni della zona a traffico limitato per impedire alle auto di transitare. L’anno scorso la scelta ottenne buoni risultati. Quest’anno la Ztl non è partita, nonostante il fatto che molti pedoni, talvolta proprio a causa dell’eccessiva presenza di veicoli e dehors dei locali presenti in zona, sono costretti a camminare sulla sede stradale anziché sui marciapiedi.