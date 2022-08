Dramma in Campania, uomo trovato impiccato dal figlio

Il male di vivere miete un’altra vittima in Irpinia. Questa volta il dramma si è consumato a San Michele di Serino. Un 72enne del posto è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. E’ stato il figlio a fare la scioccante scoperta. L’anziano ha deciso di chiudere i conti con la vita impiccandosi. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. L’uomo era già spirato. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli. La salma è stata subito liberata e riaffidata ai familiari per poter celebrare le esequie. Sconcerto e dolore nella comunità di San Michele di Serino.

Un’altra tragedia

Un ciclista è stato stroncato da un malore mentre era in sella alla bici in un gruppo con altri amici. Il dramma si è consumato a Casalbore, lungo la strada statale 90 bis. A perdere la vita un 58enne sannita. Gli altri ciclisti in un primo momento hanno pensato a una caduta, poi si sono resi conto della gravità della situazione. Non hanno perso tempo e hanno allertato subito il 118, cercando di prestare i primi soccorsi al 58enne. Per quest’ultimo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il malore è stato fatale.