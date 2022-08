Dramma in Campania: si toglie la vita a 45 anni

Tragedia in serata in pieno centro ad Avellino. Un 45enne dell’Ucraina si è lanciato dal balcone di un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Cristoforo Colombo. Il dramma si è verificato davanti ad automobilisti e pedoni in transito nella zona. Sono intervenuti gli agenti della Questura e della Polizia Municipale. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del 118. Sul posto anche il medico legale. Non ci sarebbero dubbi sull’episodio, anche se le indagini vanno avanti per fare piena luce sull’accaduto.

Intanto è boom suicidi in carcere

È una triste spoon river, in una realtà dove la speranza è assente. Da gennaio, sono 49 i detenuti morti di suicidio nelle carceri italiane. Un numero che appare in costante crescita e allarma il Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che è alla ricerca di soluzioni. Ma non è semplice.