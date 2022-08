Dramma Carbonara di Nola: ragazza di 28 anni muore mentre è in vacanza

Tragedia a Santa Maria del Cedro nel Cosentino. Una turista di Carbonara di Nola di 28 anni è stata trovata priva di vita in una abitazione. La giovane sarebbe rimasta colta e uccisa da un malore. Sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme dopo aver avvertito le urla disperate dei familiari della ragazza. Inutili i soccorsi. Per la giovane non c’era già più nulla da fare.

I fatti intorno alle 9 di questa mattina, la giovane si è sentita male nella casa vicino al mare ed è morta pochi istanti più tardi. Il decesso è avvenuto senza ombra di dubbio per cause naturali. La giovane non aveva particolari problemi di salute e si sarebbe sentita male all’improvviso.