Dopo Capasso anche gli ex consiglieri di Ottaviano lasciano Forza Italia

Nando Federico, Lucia Sciesa e Lucia Tranchese, rispettivamente capogruppo e consiglieri comunali di Forza Italia ad Ottaviano, comune in provincia di Napoli – carica ricoperta fino alla data dello scioglimento del comune – lasciano il partito per dissenso dalla linea politica del nuovo coordinamento regionale di Forza Italia. Le dimissioni dei consiglieri seguono quelle del primo cittadino Luca Capasso, sindaco tra i piu’ votati in Italia alle ultime amministrative.

Intanto c’è l’addio dei parlamentari uscenti Domenico De Siano, Carlo Sarro, Antonio Pentangelo e Marzia Ferraioli, storici esponenti degli azzurri in Campania. I quattro hanno annunciato l’addio dal partito in cui hanno militato per decenni. Il motivo è da rintracciare nella modalità con cui il partito di Silvio Berlusconi, coadiuvato dal neo commissario regionale ed europarlamentare Fulvio Martusciello, ha deciso di compilare le liste senza – a loro avviso – spiegare quale fosse il metodo adottato e a discapito della rappresentanza territoriale.