Donna litiga con il padre, lo prende a martellate e tenta la fuga su un bus

Aggressione a martellate e paura a Roma. Un uomo di 74 anni, titolare di una ditta di materiali plastiche, è finito soccorso ieri mattina dai sanitari del 118 con delle ferite alla testa provocate da colpi ripetuti con un martello. A chiamare i carabinieri i dipendenti della vittima che hanno assistito all’aggressione indicando nella figlia della vittima l’autrice della violenta aggressione avvenuta all’interno dell’azienda in zona Casetta Mattei.

Trasportato in codice rosso al San Camillo, dove è tuttora trattenuto in osservazione, il 74enne è grave ma non è in pericolo vita. La figlia, invece, ha tentato la fuga salendo sul primo bus di linea di passaggio in strada all’arrivo dei dipendenti, ma l’hanno bloccata i militari del nucleo radiomobile che l’hanno arrestata con l’accusa di lesioni aggravate.