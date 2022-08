Gli Uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie GPS 2022. Si tratta delle graduatorie provinciali per le supplenze di I e II fascia per il personale docente ed educativo. Sono valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Di seguito mettiamo a tua disposizione l’elenco delle graduatorie GPS pubblicate per ciascuna regione e provincia. Continueremo ad aggiornarlo man mano che gli Uffici scolastici procedono alla pubblicazione.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE GPS 2022

Gli Uffici scolastici provinciali stanno provvedendo, infatti, a pubblicare le GPS 2022. Le graduatorie provinciali per le supplenze non vengono pubblicate contestualmente su tutto il territorio nazionale, dato che le tempistiche per la valutazione delle istanze di inserimento e aggiornamento in graduatoria sono diverse. Ciascun USP provvede alla pubblicazione per la provincia di riferimento.

In base a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, che regola l’aggiornamento delle GPS in vigore per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24, una volta pubblicate le graduatorie è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, nel caso di eventuali errori. In alcuni casi è possibile presentare reclamo per richiedere il riesame della propria posizione, ad esempio in caso di errori materiali o omissioni, secondo le modalità indicate dall’USP di riferimento nel decreto di pubblicazione della graduatoria o rivolgendosi direttamente alla scuola che ha valutato l’istanza.

Gli aspiranti inseriti in graduatoria devono presentare quindi domanda per ottenere una supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno. Nella nuova istanza devono indicare, nello specifico, le preferenze per le scuole e province in cui voglio essere chiamati. Le domande per le supplenze da GPS vanno presentate dal 2 al al 16 agosto, secondo quanto indicato dal MIUR nella c.d. circolare sulle supplenze.

ELENCO GRADUATORIE GPS PER PROVINCIA

ABRUZZO

Pescara

Teramo

Chieti

L’Aquila

BASILICATA

Potenza

Matera

CALABRIA

Cosenza

Catanzaro

Crotone – qui le incrociate scuola secondaria

Vibo Valentia

Reggio Calabria

CAMPANIA

Benevento

Avellino

Salerno

Caserta

Napoli – qui la classe di concorso A026

EMILIA ROMAGNA

Reggio Emilia

Forlì Cesena

Rimini

Ravenna

Modena

Bologna

Ferrara

Parma

Piacenza

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste

Scuole con lingua slovena

LAZIO

Viterbo

Latina

Rieti – qui il personale educativo

Roma

LIGURIA

Imperia

La Spezia

Genova – Rettifica

Savona

LOMBARDIA

Milano

Bergamo

Brescia – Rettifica

Monza Brianza

Sondrio– qui le incrociate sostegno

Varese

Lodi

MARCHE

Ancona

Pesaro Urbino

Ascoli Piceno

Fermo

MOLISE

Campobasso

Isernia

PIEMONTE

Vercelli

Torino

Asti

Novara – qui le incrociate scuola secondaria

Cuneo

Alessandria – qui PPP e incrociate

Biella – qui la classe di concorso A047

PUGLIA

Bari

Taranto

Lecce

Foggia – qui le incrociate sostegno

Brindisi – qui le incrociate scuola secondaria

SARDEGNA

Cagliari

Sassari

Nuoro

Oristano

SICILIA

Messina

Palermo

Catania

Agrigento

Trapani

Ragusa

Caltanissetta

Enna

Siracusa

TOSCANA

Firenze

Pisa

Siena

Arezzo

Lucca

Grosseto – Rettifica

Massa Carrara

Pistoia

Prato

Livorno

UMBRIA

Perugia

Terni

VENETO

Verona

Vicenza

Rovigo

Belluno

Padova

