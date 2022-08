A denunciarlo sono dei cittadini napoletani in vacanza che si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Due uomini hanno aggredito il personale di un bar (tra cui anche una donna) in pieno centro e sfasciato l’intero negozio. Le forze dell’ordine prontamente avvertite non si sono mai presentate nonostante le tante segnalazioni e nonostante la caserma si trovasse a pochi metri dall’accaduto. Non ci sentiamo per niente protetti e tutelati… e se questi 2 individui avessero avuto una pistola?!!? L’aggressore era visibilmente sotto effetto di droga: barcollava e diceva cose sconnesse e i poveri commercianti sono finiti costretti a barricarsi all’interno dei loro negozi per paura di subire la stessa aggressione.”