Il Decreto Aiuti bis prevede il rifinanziamento il bonus psicologo e il bonus trasporti (inserito nel precedente Dl Aiuti). In particolare per il bonus destinato agli abbonamenti dei trasporti pubblici vengono stanziati 101 milioni in più, dai 79 milioni originari. Per il contributo psicologo la nuova cifra non è invece ancora stata svelata. Previsti inoltre 900 milioni di euro per prorogare di un altro mese il taglio di 30 centesimi delle accise sulla benzina.

Il governo interverrà di nuovo “a saldi invariati, senza nessuno scostamento, perché l’andamento dell’economia è di gran lunga migliore del previsto”. Lo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa, sottolineando che il “merito è della capacità degli italiani e forse anche un po’ della politica economica del governo che ha sostenuto senza esitazioni l’economia”. Il premier ha poi precisato che il totale delle misure è di 15 miliardi di euro col decreto Aiuti bis e altri 2 miliardi di misure aggiuntive: “17 miliardi che vanno ad aggiungersi a 35 già approvati. È più di 2 punti percentuali del Pil”.