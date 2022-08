Decreto Aiuti 2022, ecco tutti i nuovi bonus in arrivo in Autunno

DL Aiuti e bonus – La già presente crescita dei prezzi, caratterizzata da rincari dell’energia sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’impennata dei costi di produzione, dei prezzi finali e dei trasporti, potrebbe non essere giunta al culmine.

Nell’ultimo periodo, si ha infatti la sensazione che l’inflazione non abbia ancora raggiunto il picco, il che causerebbe ulteriori aumenti dei prezzi nei prossimi trimestri.

Questo, quindi, potrebbe non essere solamente un fenomeno temporaneo, causando preoccupazioni e difficoltà per gli italiani, soggetti ad un aumento del costo della vita e dei trasporti. Lo Stato ha ideato delle soluzioni, per aiutare i propri cittadini, ed interverranno dei bonus per sostenere chi dovrà fare i conti con l’inflazione, tra cui il bonus trasporti.

Tutti i bonus del DL Aiuti

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha spiegato che da settembre sarà possibile, per coloro che utilizzano mezzi di trasporto pubblico, richiedere un bonus per la mobilità. Il bonus trasporti è richiedibile mensilmente fino al 31 dicembre 2022 o fino ad esaurimento delle risorse (79 milioni di euro). Questo consiste in un buono che può arrivare fino al 100% della spesa da sostenere, ed è riconosciuto nel limite massimo di 60 euro.

Sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile, da acquistare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto il bonus trasporti. Potranno accedere al bonus solamente le persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

fonte www.informazionescuola.it