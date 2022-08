Davide, 20enne ridotto in fin di vita per sguardo di troppo a una ragazza

Un ragazzo di vent’anni di Bologna, Davide Ferrerio, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dopo essere stato aggredito giovedì sera da un 22enne che lo ha colpito a calci e pugni. E successo a Crotone, in Calabria, dove il giovane era in vacanza, scrive il Corriere della Sera. Davide, grande tifoso del Bologna, avrebbe voluto essere sugli spalti domenica prossima per il debutto casalingo dei rossoblù contro il Verona, grazie all’abbonamento comprato poco prima di partire per le vacanze. Ma proprio mentre era in vacanza in Calabria, è avvenuta la disavventura che lo vede ora lottare per la vita in ospedale: ‘colpa’ di uno sguardo di troppo ad una ragazza, che ha scatenato l’ira del 22enne. Calci e pugni su tutto il corpo, poi il ricovero in ospedale e, per l’aggressore, il fermo della polizia.

La ricostruzione

Insieme all’aggressore c’erano anche due donne, accusate di favoreggiamento: «Hanno lasciato che lo picchiasse senza intervenire, abbandonandolo sul marciapiede in una pozza di sangue», le amare parole di Giusy, che ricorda anche ciò che suo figlio le ha detto mentre entrava nell’ambulanza. «”Mamma ti voglio bene”, mi ha detto, poi ha perso i sensi». E nel segno della sua passione per il Bologna, la mamma ha fatto un appello al Bologna calcio: un messaggio, con una maglietta o uno striscione, per Davide in occasione della partita con l’Hellas. Perché forse la sua grande passione può aiutarlo a risvegliarsi e stare meglio.