Corrente e gas: arriva il maxi bonus da 600 euro – COME OTTENERLO

I rincari sulle bollette di luce e gas sono veramente pesantissimi ma il Governo si impegna con nuovi bonus assolutamente innovativi e addirittura spunta un bonus da €600. Purtroppo le bollette sulla luce e sul gas sono previste in fortissimo aumento. Questo significa che in autunno sia le imprese che le famiglie avranno una forte stangata per quello che riguarda le bollette energetiche.

Un bonus contro la stangata

Tante famiglie rischiano di non riuscire più ad andare avanti a causa della tremenda inflazione e così il governo mette in campo dei nuovi bonus. Ultimamente la filosofia dei bonus è stata criticata da alcuni ed è stata giudicata troppo assistenzialista. Tuttavia bisogna ricordare che in Italia c’è un divario spaventoso tra poveri e ricchi e chi non ce la fa ad andare avanti ha assolutamente il diritto di essere aiutato. Il governo per aiutare le famiglie sul fronte delle bollette mette in campo due bonus diversi più un aiuto straordinario. Vediamo di capire di che si tratta. Il primo bonus che il governo ha confermato sulle bollette è il famoso bonus sociale.

Conferma bonus sociale e nuovo bonus da 600 euro

Il bonus sociale può essere erogato a tutte le famiglie che abbiano un ISEE entro i 12.000 euro e arriva direttamente in bolletta come sconto. Anche le famiglie che hanno un ISEE entro i 20.000 euro possono richiedere il bonus bolletta ma solo se hanno quattro figli. Ma adesso arriva un bonus ricchissimo da 600 euro più una misura extra che può proprio azzerare le bollette. Il nuovo bonus a 600 euro previsto dal governo è un bonus che i lavoratori potranno avere direttamente in busta paga. Infatti questo bonus da 600 euro è previsto specificamente per i lavoratori dipendenti e solo a questi potrà essere erogato. Il datore di lavoro potrà liberamente erogare un bonus per le bollette di luce e gas fino ad un massimo di 600€.

Come azzerare le bollette

Questo bonus potrà essere ricevuto dal lavoratore in busta paga e non sarà considerato reddito e di conseguenza non sarà tassato. Si tratta di una misura molto simile a quella del bonus sulla benzina da 200 euro. Anche in quel caso il bonus era erogato dal datore di lavoro ma non era poi tassato. Tuttavia la misura più forte per azzerare le bollette resta quella del reddito energetico che eroga 8.500 euro soltanto in alcune regioni italiane alle famiglie con ISEE entro i €20.000 per installare i pannelli solari.

