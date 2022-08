Controlli notturni nei Paesi Vesuviani: catturati due pusher

Sono le 2 di notte quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata fermano a via Vittorio Emanuele III due persone a bordo di uno scooter. S. T., 24enne di Boscotrecase già noto alle forze dell’ordine,- è alla guida mentre il passeggero ha 19 anni, è incensurato ed è di Torre Annunziata. I due si comportano nervosamente e non sono in grado di giustificare la loro presenza in quel luogo e a quell’ora o comunque la loro versione non convince i Carabinieri che decidono di controllarli.

Perquisiti, sono trovati in possesso di quasi 24 grammi di hashish. Il più grande aveva con sé 8 dosi mentre l’incensurato ne custodiva altre 20. I due sono finiti arrestati e ora sono in attesa di giudizio, devono rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.