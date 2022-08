Sono decine e decine le segnalazioni che i cittadini mi stanno inviando in queste ore riguardo a gravi fenomeni di bagarinaggio e truffa per la rivendita dei biglietti dei Coldplay, che suoneranno allo stadio Diego Armando Maradona il 21 e 22 giugno 2023. Tantissime le persone che non sono riuscite nemmeno ad accedere alla piattaforma on-line per l’acquisto dei ticket, come il caso di Mario che è stato ore intere davanti ad un pc: “Volevo acquistare due biglietti e fare un regalo a mia moglie e mia figlia. Ma nonostante ci fossimo messi in 5, da 5 computer diversi, non siamo riusciti ad acquistare nulla. Dopo poche ore, però, ho visto sul sito e-commerce Ebay gli stessi biglietti in vendita a prezzi triplicati. Il ticket che sul sito costava 170€ ora si trova on-line a cifre esorbitanti, con costi che arrivano anche a 300 euro”.

I racconti

E’ andata peggio a Luigi, vittima di un truffatore seriale, che ha raccontato: “Anche io, come tanti, sono stato due giorni interi incollato al pc per tentare di acquistare un biglietto dei Coldplay, ma senza successo. Ho iniziato a cercare su internet e ho trovato l’annuncio di quest’uomo che aveva in vendita dei biglietti a prezzo di costo. Ho fatto una breve ricerca del suo nome su internet e non trovando nulla mi sono fidato, visto che mi ha inviato anche una copia del suo documento d’identità. Dopo aver inviato i soldi l’uomo è sparito, con lui anche i biglietti che avrebbe dovuto inviarmi. Solo dopo ho pensato di cercare meglio su internet e scrivere il suo nome accompagnato da parole chiave come ‘truffa’.

E’ così che ho trovato diversi articoli di giornale su di lui, dipinto come un truffatore seriale, finanche usuraio. Io ho immediatamente sporto denuncia ma sono sinceramente amareggiato e sfiduciato da questa vicenda, non tanto per i soldi persi, ma per il fatto che un truffatore seriale è a piede libero e continua a estorcere soldi a centinaia di persone. Questo senso d’impunità potrebbe spingere altre persone ad imitarlo oltre a farti sentire completamente disarmato dinanzi a questi farabutti”.

Ma non è finita qui, Giuseppe ci ha segnalato che, da qualche ore, è comparso un annuncio sui social di un’agenzia di viaggi di Grottaminarda che afferma di avere disponibilità di biglietti per il concerto. Da oggi, sabato 27 agosto, quest’agenzia inizierà la vendita di un pacchetto, composto da concerto + autobus per il trasferimento, ad un prezzo che non è dato conoscere.

Le reazioni

“Chiedo che su questa vicenda si svolgano indagini approfondite per individuare e punire severamente chi sta lucrando illegalmente – ha commentato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – Ritengo davvero incredibile che dei truffatori, ben noti alla polizia, possano agire indisturbatamente continuando a truffare decine e decine di persone. Inoltre il sistema di rivendita dei biglietti on-line è totalmente da rivedere perché è evidente che non funziona. O si adotta un sistema di Blockchain, impossibile da aggirare con i software che oggi vengono utilizzati dai bagarini professionisti per acquistare decine di ticket, o si torni a vendere i biglietti solo ed esclusivamente al botteghino. Assistere a questo scempio non è più tollerabile”. Ha così concluso Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.