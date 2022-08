Il caso ha voluto che un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in forza alla Questura di Benevento, passasse, libero dal servizio e a bordo del proprio scooter, in Torre del Greco, lungo via Vittorio Veneto, mentre un settantenne diabetico era colto da malore. Allertato dalle urla dei presenti, il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha chiesto l’intervento del 118 tramite la sala operativa del locale Commissariato, ma, resosi conto che l’anziano era cianotico e non presentava battito cardiaco, gli ha praticato il massaggio cardiaco. Dopo poco il malcapitato ha ripreso conoscenza ed è affidato alle cure del personale sanitario nel frattempo giunto sul posto.

Il poliziotto ha ricevuto le congratulazioni del Questore della provincia di Benevento che ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di una costante e capillare formazione professionale per quanti sono chiamati ad assicurare la sicurezza dei cittadini. È con tale finalità che, già da tempo, la Questura, in collaborazione con la Misericordia di Benevento, ha organizzato corsi di formazione per istruire il personale della Polizia di Stato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’uso dei defibrillatori.