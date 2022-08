In giro con coltello e tirapugni: denunciato dai carabinieri 41enne trovato in possesso di questi oggetti, custoditi nel marsupio. Nel vano portaoggetti del motorino, anche un paio di dosi di marijuana. Ancora: nell’ambito dei servizi di controllo alla periferia Est, identificano 64 persone e controllano 34 mezzi, 2 quelli sequestrati e 2 carte di circolazione ritirate.

A Barra 305 dosi di cocaina

L’abitazione perquisita è in via Pasquale Ciccarelli a Barra. Qui i poliziotti hanno rinvenuto 90 euro e alcuni grammi di marijuana, mentre nella cantina di pertinenza dell’appartamento hanno scoperto, nascosti all’interno di un tubo in ferro posto su uno scaffale, 8 involucri contenenti complessivamente 305 dosi di cocaina per un totale di circa 45 grammi. F.C., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.