Apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti chiamati Raee: ne hanno trovati tanti, abbandonati senza alcuni criterio in un terreno in via Padula, nel comune di Brusciano. In 5000 metri quadrati erano stoccati frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, pezzi di autoveicoli, pneumatici e altri rifiuti già bruciati. Il titolare dell’area, formalmente destinata alle coltivazioni, è finito denunciato e così il locatario: dovranno rispondere entrambi di concorso in gestione illecita e abbandono di rifiuti.

Intanto a Casal di Principe (Caserta) i carabinieri della locale stazione hanno identificato e deferito, in stato di liberta’, il cinquantasettenne del luogo autore dell’incendio di sterpaglie e multimateriali che nel pomeriggio del 19 luglio scorso si propago’ su un’area rurale di circa 5.000 mq., nelle vicinanze di via Campania. Il rogo, che in breve tempo si estese sull’intera area, finì domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Aversa.