C’è il nuovo Bonus per le Famiglie: 500 euro più un computer

Le famiglie italiane sono sempre alla ricerca di bonus per riuscire ad andare avanti nella vita. Le famiglie ormai si documentano con grande attenzione su tutti i bonus messi in campo dal governo perché è proprio grazie a questi bonus e aiuti sociali che tante famiglie riescono ad andare avanti. Come sappiamo gli introiti medi degli italiani sono bassissimi mentre il costo della vita è aumentato veramente tanto.

Un bonus per il PC

Vediamo questo nuovo bonus da €500 che può aiutare concretamente le famiglie e può consentire anche di avere un computer nuovo.

Avere un buon computer e anche una buona connessione internet non sono certamente dei lussi al giorno d’oggi anzi rappresentano un elemento assolutamente fondamentale sia per il lavoro che per lo studio. Ecco perché lo Stato mette in campo addirittura due bonus. Il primo bonus è da €300 e serve per avere una connessione internet potente ma il secondo bonus arriva addirittura 500€ e si può avere anche un bel computer nuovo e molto performante. Il primo bonus messo in campo dallo Stato è sicuramente buono su Internet.

PC ed internet: il doppio bonus

Infatti il bonus Internet eroga addirittura €300 di voucher per una nuova connessione veloce e potente. Grazie al bonus internet da €300 si avranno uno sconto di €300 su una nuova connessione ad internet di 24 mesi. La cosa più bella di questo bonus è che anche se poi si dovesse decidere di cambiare operatore internet lo sconto seguirà la famiglia anche nei confronti del secondo o terzo operatore. Dunque bonus €300 non è spendibile su un solo operatore internet ma si può anche cambiare offerta senza perderlo. Ma adesso spunta anche un bonus per il computer. Ben 500 euro da spendere su un computer nuovo.

500 euro per il pc

Avere un nuovo computer significa poter lavorare e studiare con maggiore velocità e non avere problemi quando si lavora e anche durante le attività di studio. Quindi un bonus di €500 per il computer è sicuramente un aiuto veramente prezioso per gli italiani. Per richiedere il bonus di 500 euro per il computer c’è bisogno di avere ISEE entro i €9.000€. Non si tratta di un bonus statale ma si tratta di un bonus messo in campo dalla regione Puglia. Ma anche altre regioni a quanto pare si stanno allineando questa idea e vogliono proporre dei bonus tecnologici anche e soprattutto in vista dell’arrivo del nuovo anno scolastico. Comunque per quanto riguarda il nuovo anno scolastico i bonus Scuola Regionali sono già pronti e richiedibili.

fonte ilovetrading.it