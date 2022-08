La regione Campania chiede la dichiarazione l’emergenza dopo i danni provocati ieri dal maltempo. In una nota si legge: «In relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito diversi territori della Campania. Con particolare intensità e gravità l’area del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino è formalizzata dal presidente Vincenzo De Luca, sulla base della relazione della Protezione Civile Regionale, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza». Contemporaneamente, «sono messe a disposizione risorse della stessa Protezione Civile Regionale per i primi interventi».

Allerta gialla in cinque regioni, Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna, per le quali il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni, una depressione centrata sull’est Europa determina condizioni di instabilita’ anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensita’, specie sulle zone interne e montuose. Per questo l’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi e nelle ore centrali della giornata di domani, rovesci e temporali sparsi, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.