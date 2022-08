Cade con il parapendio sui binari a Sarno, gravissimo docente di musica

Attimi di terrore a Sarno dove un violinista e docente di musica è finito in ospedale dopo un incidente col parapendio. Il 67enne P.V., residente ad Angri, è finito in gravissime condizioni all’ospedale dopo essersi lanciato col parapendio, finendo su un binario morto. L’uomo è trasferito in codice rosso all’ospedale di Sarno, salvo essere poi trasferito all’Umberto I di Nocera Inferiore. Da subito, le sue condizioni sono apparse particolarmente critiche: in particolar modo, P.V. ha riportato una profonda emorragia cerebrale, oltre a fratture vertebrali e costali. Ecco perché è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Umberto I.

Un impatto particolarmente violento quello avvenuto lo scorso venerdì, quando il 67enne di Angri è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, senza riuscire ad evitare il violento impatto col suolo. Sul caso indagano i carabinieri, ma la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente appare non semplice.