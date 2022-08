Buca le ruote dell’auto e minaccia i genitori: 29enne arrestato a Pompei

Fora i quattro pneumatici dell’auto della mamma, poi la minaccia con un coltello. Infine mette a soqquadro l’appartamento dove vive con i genitori e prova a picchiare questi ultimi. Scene di violenza alle quali i due coniugi di Pompei, da ciò che hanno poi raccontato, si erano tristemente «abituati». Ma stavolta hanno deciso di denunciare e fare arrestare il loro figlio di 29 anni. È accaduto ieri mattina, quando i poliziotti, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in un’abitazione per la segnalazione di una persona in escandescenze.

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da due coniugi che hanno raccontato loro come il figlio, dopo aver messo a soqquadro l’abitazione, aveva minacciato di picchiarli, come già avvenuto in diverse altre occasioni, sempre per futili motivi. Inoltre i due hanno spiegato come, poco prima, il giovane avesse forato i quattro pneumatici della vettura in uso alla madre e l’avesse poi minacciata con un coltello, arma che è stata poi sequestrata. L’uomo, già gravato di precedenti di polizia, dopo le formalità di rito, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.