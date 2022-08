“Siamo molto preoccupati per gli incendi che nelle ultime ore hanno colpito la città di Napoli. Lo scorso23 agosto una porzione della collina dei Camaldoli, come ogni anno, è andata in fumo, e solo la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla città ha evitato il peggio. Oggi, invece, a bruciare è la vegetazione all’interno delle terme di Agnano. Ben 4 ettari sono interessati dalle fiamme e sul posto, oltre ai mezzi di terra e agli uomini dei Vigili del Fuoco, è arrivato anche un canadair per velocizzare le operazioni di spegnimento. Siamo molto preoccupati per questi incendi di fine estate. Chiediamo che ci sia massimo monitoraggio soprattutto delle zone maggiormente esposte a rischio e che, con l’installazione di fototrappole e con l’utilizzo di drone, si riesca a risalire a eventuali piromani che hanno innescato gli incendi”. Questo quanto affermato dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Un incendio è scoppiato nell’area delle terme di Agnano. Le fiamme hanno coinvolto 3-4 ettari di sterpaglia e sottobosco ed un’alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città di Napoli. La protezione Civile della Regione Campania sta coordinando l’intervento con l’ausilio di un elicottero regionale. Arrivato anche un Canadair.