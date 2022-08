Brucia parco nel Nolano, tre ettari in cenere: trovato il colpevole

Nel parco Regionale del Partenio, in una porzione del comune di Roccarainola che fa da spartiacque tra la provincia napoletana e quella beneventana, le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno distrutto molti alberi prima di essere spente dai vigili del fuoco e dai carabinieri. I militari della stazione forestale del posto hanno accertato che l’incendio era iniziato in un terreno di un uomo classe ’67. L’area non era rimasta ripulita e manutenuta affinché fosse prevenuto il pericolo roghi. L’uomo è stato denunciato per incendio e sanzionato amministrativamente.

Intanto sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e in sicurezza da parte dei vigili del fuoco su via Cassia, tra il civico 928 e 1081, per via di un grosso incendio di sterpaglie partito ieri intorno alle 13.30 da un furgone andato in fiamme sul Grande raccordo anulare, in prossimita’ del chilometro 11,700. Le fiamme si sono poi estese fino a raggiungere il parco dell’Insugherata e poi a coinvolgere un’area del quartiere La Storta, a Roma nord. I pompieri, insieme ai carabinieri, hanno lavorato per evitare che il fuoco arrivasse a minacciare strutture abitative e commerciali.