Un particolarissimo bonus arriva a dare una mano alle famiglie e si chiama bonus utenze 2022. Vediamo come funziona questo particolare bonus che eroga €250 e che può essere veramente prezioso in un momento del genere. Purtroppo la situazione sulle utenze di luce e gas è diventata veramente grave per le famiglie italiane. Infatti le famiglie italiane hanno fortissime difficoltà a pagare le alte bollette e in autunno sono previsti rincari davvero fortissimi.

Bonus utenze: un grande bisogno delle famiglie

Il gas viene prezzato su apposite borse internazionali e oggi le sue quotazioni sono arrivate realmente ai massimi.

Questo fa dire agli esperti che in autunno e in inverno le bollette del gas e dell’energia elettrica saranno altissime. C’è anche da dire che probabilmente Putin chiuderà completamente l’erogazione del gas e quindi la stangata dell’autunno può essere veramente atroce. Come sappiamo il governo mette in campo i bonus sociali sulle bollette ma adesso arriva anche questo bonus utenze 2022 da €250. Cerchiamo di capire come averlo. Nel decreto aiuti bis il governo ha confermato il bonus sociale sulle bollette. Tutte le famiglie con un ISEE entro i 12.000 euro potranno chiedere il bonus sociale sulle bollette del governo.

Bonus utenze cumulabile col bonus bollette

Tuttavia anche le famiglie con un ISEE entro i €20.000 possono chiedere il bonus sociale sulle bollette se hanno almeno quattro figli a carico. Il bonus sociale sulle bollette viene fruito delle famiglie nella forma di uno sconto automatico proprio sulla bolletta della luce e sulla bolletta del gas. Ma questi sconti alla maggior parte delle famiglie non bastano perché i costi delle bollette sono veramente altissimi e proprio per questo arrivano nuovi bonus di natura locale che possono sostenere in modo migliore le famiglie. Il bonus utenze 2022 è messo in campo proprio da una realtà locale particolarmente vicina ai suoi cittadini (ma in realtà tante regioni e comuni hanno iniziative simili).

Chi può averlo

infatti il comune di Pisa ha messo a disposizione dei suoi cittadini i €250 del bonus utenze. Il bonus utenze si può usare per pagare le bollette della luce ma anche quella del gas. Al comune sono arrivate tantissime domande e 800 delle famiglie che hanno fatto la richiesta hanno già avuto accesso al beneficio. Fino al 15 luglio 2022 i cittadini del comune di Pisa hanno avuto la possibilità di fare la domanda per questo importante bonus e adesso sono uscite le graduatorie. Dunque finalmente chi ha diritto al bonus utenze potrà averlo. Ma la cosa importante da capire è che vari comuni italiani e varie regioni italiane mettono in campo dei bonus sulle bollette che sono perfettamente cumulabili con quello Nazionale.

fonte ilovetrading.it