Arriva la terribile stangata bell’inizio dell’anno scolastico e la mazzata per le famiglie sarà notevole. Una stangata che arriva a ben 1400 euro per ogni alunno. Cerchiamo di capire perchè ma soprattutto cerchiamo di capire come difenderci col bonus studenti. Le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà economica a causa del carovita.

Stangata e bonus per la scuola

Anche se le istituzioni fingono di non accorgersene, oggi le famiglie italiane sono spesso in condizioni drammatiche.

Gli introiti sono sempre più bassi e precari. D’altra parte però il costo della vita aumenta continuamente e ormai anche le spese banali come quelle della scuola sono un vero problema per tantissime famiglie. Ecco perchè in Italia cresce con rabbia il sentimento di chi pretende salario minimo e soprattutto Reddito di Base Universale. Ma vediamo i costi della scuola ed il nuovo bonus.

Una vera mazzata sulla scuola ma ci si può difendere col bonus

A determinare la mazzata sulla scuola sono soprattutto i libri. La scuola italiana incomprensibilmente ogni anno costringe le famiglie a comprare montagne di libri sempre nuovi e costosissimi. I genitori non ne possono più e giustamente si lamentano che in un’epoca nella quale la conoscenza è a disposizione gratuitamente sul web appare assurdo colpire così duramente le famiglie con libri nuovi ogni anno. Chi può si affida ai libri usati, ma le spese sono anche altre. Zaini, diari, astucci, quaderni e forniture di ogni genere. Spese continue per lavoretti, attività extra e gite: insomma la scuola è un salasso e non bisogna dimenticare nemmeno il costo degli abbonamenti ai servizi del trasporto pubblico. Per fortuna ci sono i bonus.

I ricchi bonus per la scuola

I bonus scuola sono dei bonus pensati proprio per aiutare le famiglie contro la stangata della scuola. Infatti questi bonus erogano una cifra che può diventare anche molto importante proprio per venire incontro alle forti spese scolastiche. Per richiedere i bonus bisogna andare sul sito della propria regione e verificare quali requisiti ci sono per i bonus e quale cifra erogano. Infatti ogni regione fissa delle soglie ISEE diverse per beneficiare del bonus. Ma eroga anche cifre diverse. Ade esempio la Regione Lombardia in alcuni casi eroga fino a 2000 euro per ogni ragazzo e la regione emilia romagna con il progetto salta su arriva ad erogare 300 euro per il trasporto pubblico.

fonte ilovetrading.it