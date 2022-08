Bonus PC da 800 euro: come funziona e come richiederlo

Arriva un doppio bonus per Internet e per il Pc. Quest’ultimo vale 500 euro, mentre quello per la connessione ad Internet è di 300 euro.

Bonus per Internet da 300 euro

Il bonus è un voucher di 300 euro a famiglia che potrà essere richiesto presso un qualsiasi gestor di connessione Internet per poter avere un contratto di 24 mesi con una connessione veloce al web. Il gestore non potrà impedire alla famiglia di cambiare gestore e di sfruttare anche con un nuovo gestore – magari più conveniente – quello che rimane del buono.

Bonus Pc da 500 euro

Un altro bonus tecnologico interessante è il bonus di 500 euro per un nuovo PC. Il paletto per richiedere questo bonus è quello di avere un Isee entro i 9000 euro. Quindi tutte le famiglie con un Isee entro i 9mila euro potranno richiedere i 500 euro da spendere unicamente per un pc nuovo. Tuttavia questo bonus è arrivo solo nella regione Puglia ma non è escluso che anche altre regioni si attivino per adoperarlo.

fonte ilcorrieredellacitta.com